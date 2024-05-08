Жителя Винницкой области будут судить за растление 15-летней девушки: что известно

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

В Киеве будут судить 35-летнего уроженца Винницкой области за развращение 15-летней девочки. Мужчина через соцсети присылал ей свои интимные фото и видео порнографического характера.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры г. Киева направлен в Деснянский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении 35-летнего уроженца Винницкой области, который в социальных сетях пытался соблазнить 15-летнюю девушку, присылая ей порнографию", – говорится в сообщении.

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Как установили правоохранители, летом 2023 года обвиняемый, намереваясь удовлетворить свою половую страсть, в социальных сетях нашел 15-летнюю дочь своей знакомой. Злоумышленник начал посылать девушке сообщения сексуального характера, общаться с ней на интимные темы, присылать ей фото и видео порнографического характера.

Кроме того, в ходе расследования в мобильном телефоне обвиняемого обнаружены файлы, относящиеся к детской порнографии.

Как детализировали следователи, мужчину будут судить по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 156 УК Украины);

отправление изображений порнографического характера несовершеннолетней (ч. 2 ст. 301 УК Украины);

преднамеренное хранение и распространение детской порнографии (ч. 1 ст. 301-1 УК Украины).

Ранее речь шла о том, что в Киевской области мужчина растлевал 11-летнюю племянницу сожительницы.

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