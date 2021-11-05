Затягивал строительство моста: Кличко уволил заместителя главы КГГА

Теперь столичный глава намерен сменить менеджера проекта.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Александра Густелева. Причиной этого стало затягивание строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Об этом мэр столицы написал на своей странице в соцсети.

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"Я сегодня утром без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года поедет". Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", — подчеркнул Виталий Кличко.

Он также добавил, что его заместитель, отвечающий за строительство объекта, не смог рационально организовать работу. Теперь столичный глава намерен сменить менеджера проекта.

"Я принял решение об увольнении профильного заместителя, который публично мне обещал, что мы запустим автолвижение в конце этого года, – Александра Густелева", — акцентировал Кличко.

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