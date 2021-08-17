Заставлял ребенка создавать порнографические фото и видео: в Киеве отправили за решетку 38-летнего фотографа

Заставлял ребенка создавать порнографические фото и видео: в Киеве отправили за решетку 38-летнего фотографа

Мужчина проведет в тюрьме более девяти лет.

В Киеве к девяти годам тюрьмы приговорили фотографа, который заставлял 9-летнюю девочку создавать порнографические материалы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как стало известно, еще в апреле этого года 38-летний фотограф совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия. Мужчина заставлял 9-летнюю девочку создавать порнографические фото- и видеоматериалы.

"Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину. Приговором Деснянского районного суда Киева злоумышленника приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с лишением права заниматься воспитательной, педагогической, преподавательской деятельностью сроком на три года", — рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Напомним, что жителя Хмельницкой области приговорили к 10 годам лишения свободы за изнасилование малолетнего мальчика.

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