Защитное сооружение ЧАЭС требует срочного ремонта: почему важно успеть до 2030 года

Защитная арка ЧАЭС потеряла ключевые функции / © Associated Press

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Гигантская стальная постройка, возведенная над Чернобыльской атомной электростанцией для защиты разрушенного реактора на протяжении 100 лет, оказалась в критическом состоянии и требует срочного ремонта. Страны «Большой семерки» уже согласовали выделение 260 млн евро на устранение последствий российского удара, но эта сумма покрывает лишь половину необходимых средств.

Об этом пишет Xataka.

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Защитная арка Чернобыля нуждается в 500 млн евро после атаки российского дрона: хватит ли этих средств для безопасности

14 февраля 2025 года мировая безопасность оказалась перед новой угрозой, ведь россияне дроном атаковали Новый безопасный конфайнмент на ЧАЭС. В результате удара была пробита крыша, образовался масштабный пробел в металлической конструкции, получило повреждения оборудование кранового цеха, а на наружном покрытии возник пожар площадью 40 квадратных метров.

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Благодаря оперативной работе ГСЧС огонь удалось быстро потушить, что помогло избежать худшего сценария для Украины и всей Европы.

Инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировала серьезность повреждений. Эксперты пришли к выводу, что конструкция потеряла свои ключевые защитные функции и способность полноценно удерживать радиацию. Выделенные G7 деньги являются внушительной суммой, но Украине нужно как минимум еще столько же.

Новый безопасный конфайнмент был введен в эксплуатацию в 2019 году. Он стал самым большим подвижным металлическим сооружением в мире. Параметры конфайнмента впечатляют: высота составляет 110 метров, ширина — 150 метров, длина — 256 метров, а общая масса превышает 30 тысяч тонн. Арку построили поверх первичного саркофага, построенного в экстренном режиме сразу после катастрофы в 1986 году.

Перед сдачей в эксплуатацию НБК прошел 72-часовые испытания, подтвердившие его готовность блокировать утечку радиации и обеспечивать условия для предстоящего безопасного демонтажа разрушенного блока. По информации BBC, объект рассчитывали на 100 лет надежной службы, но без учета фактора внешней военной агрессии.

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По данным специалистов МАГАТЭ и ЕБРР, радиационный фон в зоне АЭС остается в пределах нормы. В то же время эксперты настаивают на необходимости завершить ремонтно-восстановительные работы к 2030 году. Если не успеть, в поврежденных участках стального каркаса могут начаться необратимые процессы коррозии.

Война вокруг ядерных объектов Украины создает постоянное напряжение для всего мира. В мае ООН зафиксировала серию атак российских дронов на Запорожскую АЭС — крупнейшую атомную станцию Европы, расположенную во временно оккупированном Энергодаре.

Безрассудное поведение россиян повышает риск масштабной аварии, о чем регулярно предостерегает МАГАТЭ. Тем не менее, опрошенные El País аналитики считают умышленное нанесение ядерной катастрофы маловероятным. Потенциальное радиационное облако неизбежно накроет и территорию РФ, и нанесет ей аналогичный ущерб.

Над ЧАЭС может обрушиться саркофаг

Напомним, объект «Укрытие» на Чернобыльской АЭС оказался под угрозой обрушения в любой момент из-за повреждения крыши в результате атаки российского дрона в феврале 2025 года.

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Как отмечает ядерный эксперт Greenpeace Шон Берни, из-за образовавшейся от взрыва и пожара пробоины больше невозможно поддерживать систему отрицательного давления в Новом безопасном конфайнменте.

При разрушении саркофага радиоактивная пыль поднимется внутри конфайнмента и может распространиться за его пределы, что приведет к значительному локальному загрязнению прилегающих территорий и сделает дальнейшие работы крайне сложными. Поэтому все предварительные результаты около 40 лет работ по ликвидации последствий аварии и достижения безопасности придется пересматривать с нуля.

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