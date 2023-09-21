Задержали рецидивиста: в Киеве злоумышленник обокрал беременную женщину в роддоме

Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

В Соломенском районе Киева задержан ранее судимый мужчина, который может быть причастен к краже. В роддоме он похитил у беременной женщины телефон и деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Фигурант незаметно вытащил 5000 тысяч гривен и мобильный телефон из сумки пациентки. Подозреваемый ранее судим за хранение наркотиков, кражу и находился в розыске за совершение аналогичного преступления. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Рецидивист обокрал беременную женщину. Facebook/Полиция Киева

Во время отработки информации о преступлении сотрудники оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска столичной полиции совместно с сотрудниками Соломенского управления полиции разоблачили и задержали мужчину за совершение кражи из роддома на проспекте Валерия Лобановского.

Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа задокументировала преступление.

Правоохранители установили, что беременная женщина вместе с мужчиной пришла на осмотр. Оставив свои вещи в кабинете врача, они пошли в другой кабинет. Злоумышленник воспользовался отсутствием людей, зашел в кабинет и похитил деньги из кошелька в размере 5000 тысяч гривен и мобильный телефон.

Рецидивист обокрал беременную женщину. Facebook/Полиция Киева

В течение нескольких часов оперативники установили и разоблачили мужчину. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правонарушитель — это 44-летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотиков, кражу и находившийся в розыске Харьковским отделом полиции за совершение аналогичного преступления.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Также полицейские проверяют причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Напомним, в Тернополе 32-летний поклонник украл у школьницы полмиллиона гривен.

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