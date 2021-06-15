"Я бы на х** запретила украинский язык: девушка из Ирпеня стала объектом хейта из-за своих высказываний (видео)

Она негативно высказалась об украинском языке у себя на странице.

Еще одна "украинка" стала объектом хейта со стороны жителей страны из-за своих слов об украинском языке.

Свои мысли она разметила на фотографии в инстаграм.

"Просто я бы бл**дь на х* запретила еб*** й украинский язык", — написала она.

Пользователи Сети установили, что автору этого сообщения Диане К * 18 лет, она родом из Ирпеня, имеет неоконченное высшее образование (по ее словам, учится на журналиста). Есть опыт работы в кафе.

В школе, где училась девушка, ее характеризуют как агрессивную, она хамила учителям и не дружила с одноклассниками.

"Чрезвычайно недисциплинированная, агрессивная, постоянно конфликтует с учителями и учениками, грубит всем, с одноклассниками не общается, оскорбляет их, используя нецензурную лексику", — говорится в сообщении директора школы в горсовет.

Родители девушки разведены. Она проживает с бабушкой. В инстаграм у девушки 364 подписчика, поэтому не исключено, что такими высказываниями она получит себе "популярность".

Патриотические граждане Украины захейтили девушку в соцсети, и свою страничку в инстаграм она уже удалила.

Девушка с Ирпеня негативно высказалась об украинском языке

Напомним, что в Харькове женщина с детьми не смогла улететь в Турцию. В результате она показательно выбросила паспорт гражданки Украины и заставила сделать это и своих детей.

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