"Я бы на х** запретила украинский язык: девушка из Ирпеня стала объектом хейта из-за своих высказываний (видео)

Она негативно высказалась об украинском языке у себя на странице.
Еще одна "украинка" стала объектом хейта со стороны жителей страны из-за своих слов об украинском языке.
Свои мысли она разметила на фотографии в инстаграм.
"Просто я бы бл**дь на х* запретила еб*** й украинский язык", — написала она.
Пользователи Сети установили, что автору этого сообщения Диане К * 18 лет, она родом из Ирпеня, имеет неоконченное высшее образование (по ее словам, учится на журналиста). Есть опыт работы в кафе.
В школе, где училась девушка, ее характеризуют как агрессивную, она хамила учителям и не дружила с одноклассниками.
"Чрезвычайно недисциплинированная, агрессивная, постоянно конфликтует с учителями и учениками, грубит всем, с одноклассниками не общается, оскорбляет их, используя нецензурную лексику", — говорится в сообщении директора школы в горсовет.
Родители девушки разведены. Она проживает с бабушкой. В инстаграм у девушки 364 подписчика, поэтому не исключено, что такими высказываниями она получит себе "популярность".
Патриотические граждане Украины захейтили девушку в соцсети, и свою страничку в инстаграм она уже удалила.
Напомним, что в Харькове женщина с детьми не смогла улететь в Турцию. В результате она показательно выбросила паспорт гражданки Украины и заставила сделать это и своих детей.