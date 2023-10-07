Скандальная киевская преподавательница, которой выдвинули подозрение, выложила фото на фоне флага РФ

Бывшая профессор Национального педагогического университета им. Михаил Драгоманов Евгения Бильченко выложила фото на фоне российского триколора. При этом ранее женщине выдвинули подозрение в госизмене.

Фото она выложила в своем телеграмме-канале.

Подозрение бывшей преподавательнице выдвинули по подозрению в государственной измене и вербовке корректировщиков.

"Вылезли симптомы ПТСР, но я справилась. Побывали на улице Даши Дугиной (погибшей дочери российского идеолога Александра Дугина – ред.). Славно. След языка есть везде: по радио, в надписях, по телевизору... Даже о ВСУ песни крутят кафе. Никто не глушит", – написала Бильченко.

Добавим, что в одном из сообщений она фактически признается в том, что "вела подпольную борьбу против Украины":

"Что я делала "эти девять лет"? Делала то, на что сейчас всем наср*ти, и мне, честно говоря, тоже. Три из них были шизануты, остальные шесть вела подпольную борьбу против Украины, в условиях полной изоляции, без поддержки, без инъекции славой и почестями, вопреки всему, слава Богу, наработала у них на госизмене, чего и другим желаю. Ну что еще сказать... Служу народу России".

Бильченко также заявила, что живет в России уже второй год и "ни о чем не жалеет".

Пока Бильченко живет в России и говорит, что ни о чем не жалеет.

"Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является "опухшим лимфоузлом в больном теле". В университете такие высказывания назвали недопустимыми. Через несколько недель ее отстранили от преподавательской работы и проверили ее лекции, которые, как выяснилось, были "пропитаны языком ненависти", добавила она.

Скандальная киевская преподавательница выложила фото на фоне флага РФ

Напомним, экспреподавательница и путинская приспешница от февраля 2022-го, находясь на территории России и действуя по заказу российских кураторов, создала и администрировала в мессенджере "Telegram" ряд групп. Кроме того, о подозрении двум ее подельникам.

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