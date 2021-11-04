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Выдавали за собак: из Украины в Непал пытались вывезти трех волков (фото)

Выдавали за собак: из Украины в Непал пытались вывезти трех волков (фото)

Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

Волков у владельцев изъяли.

Из Украины в Непал через аэропорт "Борисполь" пытались вывезти трех волков, которых выдавали за собак.

Об этом сообщает Киевская таможня.

По данным таможенников, волков оформили как собак породы "сибирская лайка". Их общая стоимость была оценена в 15 тыс. грн.

Однако во время осмотра "собаки" начали выть. Тогда пограничники заметили, что животные имеют окрас, характерный для волков. Отправитель не имел документов на вывоз диких животных за границу, а потому их изъяли.

"Для окончательной идентификации животных привлечены соответствующие специалисты. Сейчас решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил. Волки будут изъяты и отправлены на ответственное хранение на Харьковщину", — говорится в сообщении.

© Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы
Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

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