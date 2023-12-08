Враг атаковал крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС впервые за 79 дней – КМВА

Оккупанты долго накапливали ракеты, чтобы снова начать атаковать мирные города.

Российские войска возобновили удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС. В последний раз их применяли 79 дней назад.

Об этом написал глава КМВА Сергей Попко.

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По словам Попка, около 10 бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс (Саратовская область, Россия). Воздушная тревога в столице длилась почти 2 часа, однако, к счастью, ни одна враждебная цель не достигла города.

"Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие по направлению к Киеву, были уничтожены еще на подлете в столицу", — сообщил чиновник.

Официальную информацию о количестве и типах сбитых воздушных целей опубликуют Воздушные Силы после обобщения данных. Пока о наличии жертв и разрушений, акцентировал глава КМВА, не сообщается. В то же время он в очередной раз призывает украинцев соблюдать меры безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Мы выдержали многочисленные ракетные удары прошлой зимой и верю, что вместе преодолеем любые другие вызовы!", — подытожил Попко.

Напомним, утром 8 декабря во время воздушной тревоги в столице раздались взрывы. В Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

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