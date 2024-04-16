Возможно ли повторное наступление россиян на Киев в ближайшее время: мнение военного

Слухи о повторном наступлении россиян в Киев в ближайшее время распространяет вражеская пропаганда. Впрочем, он вряд ли возможен.

Такое мнение высказал Василий "Джмиль" Галамай из 3-го батальона "Нахтигаль", пишет "Укринформ".

"Я думаю, что из-за того, что они (россияне – ред.) так об этом открыто говорят – вероятность этого на данный момент очень низкая", – отмечает Галамай.

Он подчеркнул, что российская пропаганда в начале полномасштабного вторжения действовала так же. Подобными вбросами РФ пыталась повлиять на панику.

"Россияне уже через три дня Киев "брали", потом был вброс об "один народе", когда их должны были встречать здесь, но не так, как на самом деле встретили. А еще вспомните о возможном нападении с Волыни, когда, мол, отрежут границу", – вспомнил боец.

Он также считает враждебным ИПСО возможное создание так называемых "санитарных зон" на оккупированных территориях. И направлен он на Запад.

"Мол, мы не напали, а денацифицируем и демилитаризируем. И мы создаем санитарную зону, чтобы им (украинцам – ред.) было безопасно", – считает Галамай.

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