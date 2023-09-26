"Волонтеры" продавали военным бесплатно полученные авто: ДБР разоблачили супругов

Правоохранители разоблачили дельцов при попытке продажи трех автомобилей, полученных безвозмездно в Литве.
Государственное бюро расследований разоблачили супругов, продававших военным бесплатно полученные за границей автомобили.
Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.
Отмечается, что супруги под видом гуманитарной помощи без уплаты таможенных платежей ввозили в Украину автотранспортные средства и продавали их военным.
"Подозреваемые использовали принадлежащий им благотворительный фонд и имели льготы во время таможенного оформления транспортных средств. Но вместо того, чтобы передавать бесплатно полученные за границей автомобили, фигуранты продавали их военнослужащим", — говорится в сообщении.
После продажи автомобилей так называемые благотворители подделывали фиктивные акты приема-передачи о якобы бесплатной передаче автомобилей ВСУ.
"25 сентября правоохранители разоблачили дельцов при попытке продажи трех автомобилей, полученных безвозмездно в Литве. Супруги пытались продать эти авто военнослужащим за $13 000", — рассказали в ДБР.
Мужчина сейчас задержан.
Ранее мы писали, что в Коломыйском районе в Прикарпатье полицейский за рулем BMW сбил насмерть 16-летнего подростка. ДБР возбудило уголовное дело.
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