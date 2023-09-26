"Волонтеры" продавали военным бесплатно полученные авто: ДБР разоблачили супругов

Правоохранители разоблачили дельцов при попытке продажи трех автомобилей, полученных безвозмездно в Литве.

Государственное бюро расследований разоблачили супругов, продававших военным бесплатно полученные за границей автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Отмечается, что супруги под видом гуманитарной помощи без уплаты таможенных платежей ввозили в Украину автотранспортные средства и продавали их военным.

"Подозреваемые использовали принадлежащий им благотворительный фонд и имели льготы во время таможенного оформления транспортных средств. Но вместо того, чтобы передавать бесплатно полученные за границей автомобили, фигуранты продавали их военнослужащим", — говорится в сообщении.

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После продажи автомобилей так называемые благотворители подделывали фиктивные акты приема-передачи о якобы бесплатной передаче автомобилей ВСУ.

"25 сентября правоохранители разоблачили дельцов при попытке продажи трех автомобилей, полученных безвозмездно в Литве. Супруги пытались продать эти авто военнослужащим за $13 000", — рассказали в ДБР.

Мужчина сейчас задержан.

Ранее мы писали, что в Коломыйском районе в Прикарпатье полицейский за рулем BMW сбил насмерть 16-летнего подростка. ДБР возбудило уголовное дело.

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