Военный прокомментировал возможную угрозу для Киева со стороны РФ

Все северное направление Киева находится под защитой ВСУ.

На границе ведется постоянное видеонаблюдение подразделениями пограничников Украины с применением БПЛА. Соответственно, если ситуация изменится, мы будем четко понимать, где есть накопление сил и средств противника.

Об этом депутат Киевсовета, военнослужащий Вадим Васильчук сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, все северное направление Киева находится под пристальной защитой ВСУ.

"Мощно усилили направление через Чернобыльскую АЭС. Также, подготовив фортификационные заграждения, ВСУ имеют три разных линии обороны, чтобы столица была в безопасности", – резюмировал он.

Ранее речь шла о том, что оккупанты могут пойти в новое наступление уже в конце весны 2024 года.

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