В многоэтажке Киева вспыхнул пожар: что известно

Обстоятельства инцидента выясняются.
В Киеве 10 августа возник пожар на улице Юрия Шумского. Возгорание произошло в квартире на 21 этаже 25-этажного дома.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Пожар охватил 30 квадратных метров. Спасатели ее ликвидировали.
"К ликвидации были привлечены 43 спасателя и 10 единиц специальной и основной пожарно-спасательной техники", – добавляют в ГСЧС.
К счастью, жертв и пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
Напомним, в центре Киева утром 9 августа произошел пожар. Киевляне сообщают о возгорании в районе метро "Арсенальная". На фото, размещенных очевидцами в соцсетях, виден поднимающийся над городом черный дым.
Читайте также: