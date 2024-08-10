В многоэтажке Киева вспыхнул пожар: что известно

В Киеве 10 августа возник пожар на улице Юрия Шумского. Возгорание произошло в квартире на 21 этаже 25-этажного дома.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке

Пожар охватил 30 квадратных метров. Спасатели ее ликвидировали.

"К ликвидации были привлечены 43 спасателя и 10 единиц специальной и основной пожарно-спасательной техники", – добавляют в ГСЧС.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Пожар в Киеве

Напомним, в центре Киева утром 9 августа произошел пожар. Киевляне сообщают о возгорании в районе метро "Арсенальная". На фото, размещенных очевидцами в соцсетях, виден поднимающийся над городом черный дым.

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