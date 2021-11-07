В Кирилловке пьяный мужчина зарезал спортсмена: конфликт якобы возник из-за языка

Как сообщил отец погибшего, на парня напал житель Луганска, которому якобы не понравилась украинская речь погибшего.

В Киеве убили 26-летнего чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько.

Об этом рассказал в Facebook отец погибшего Олег Балабатько.

По его словам, на парня напал пьяный мужчина, которому якобы не понравилась украинская речь Николая. Житель оккупированного Луганска позвал парня на улицу, чтобы решить вопрос силой. Николай был чемпионом по джиу-джитсу и не сомневался в своих силах, поэтому согласился. Злоумышленник нанес спортсмену удар прямо в сердце. Правоохранители, прибывшие на место, пытались его реанимировать, но парень умер.

Погибший был единственным сыном известного бизнесмена, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца отеля "Жемчужина прибоя" в Кирилловке Олега Балабатько.

В полиции Киева подтвердили, что убийство произошло на Позняках на проспекте Петра Григоренко, убитого парня звали Николай.

Напомним, что в Запорожье в одном из элитных ресторанов 28 октября зарезали 25-летнего мужчину. Еще одного раненым нашли недалеко от заведения.

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