В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, предупреждают синоптики.
В Киеве днем 18 ноября объявлен первый уровень опасности, желтый. Причина — порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Специалисты призывают во время сильного ветра:
▫️плотно закрывать окна;
▫️ убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
▫️в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
▫️держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.
Если дерево упало или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу «Киевзеленстроя»: 044 272 4018.
Также, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.
При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номеру: 050 387 3542 (телефон ЦОДР).
Напомним, синоптики предупреждают, что зима 2025-2026 будет непредсказуемой: частые циклоны, налипание снега и переменная температура создадут сложные условия по всей Украине.