В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

В Киеве ожидается сильный ветер / © Associated Press

В Киеве днем 18 ноября объявлен первый уровень опасности, желтый. Причина — порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Специалисты призывают во время сильного ветра:

▫️плотно закрывать окна;

▫️ убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

▫️в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

▫️держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

Если дерево упало или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу «Киевзеленстроя»: 044 272 4018.

Также, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номеру: 050 387 3542 (телефон ЦОДР).

Напомним, синоптики предупреждают, что зима 2025-2026 будет непредсказуемой: частые циклоны, налипание снега и переменная температура создадут сложные условия по всей Украине.