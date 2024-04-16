В Киеве могут ввести новые графики отключения света: что известно

В Украине могут быть введены графики отключения света на 6 групп.

В Киеве могут применить графики ограничения света из-за повышенного спроса на электроэнергию и продолжения российских обстрелов.

Об этом заявил генеральный директор "ДТЭК Киевские электросети" Денис Бондарь на брифинге 16 апреля.

По его словам, ситуация стабильная, но если будут новые повреждения инфраструктуры, обстоятельства могут измениться.

" В таком случае введут новые графики – не на три, а на шесть групп. В случае повышенного спроса на электроэнергию в столице и недостатка генерации от центральной энергосистемы могут быть указания на применение графиков отключения", – предупредил Бондарь.

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Также, по его словам, теперь потребители разделены на шесть групп (было три). Для каждой группы сутки будут разделены на зоны по часам:

белая – свет точно есть;

темно-серая – света точно нет.

светло-серая – возможные отключения, а возможно и нет.

"Киев Цифровой" за полчаса до отключений/включений будет информировать потребителей. Также есть чатбот. Там уже есть 451 тыс. подписчиков. Там также будет информирование», – рассказал Бондарь.

Отключение по всей стране

Под графики отключения электроэнергии может попасть вся страна.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что вероятность введения почасовых графиков подачи электроэнергии по всей стране появится из-за привычного для июля-августа повышения потребления электричества из-за жары.

Среди других причин:

"не будет восстановлена тепловая генерация";

Украине не хватит объема электроэнергии, которую она получает из Европы;

не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии.

"Тогда единственный способ сбалансировать систему – это уменьшить потребление. Уменьшить потребление можно почасовыми графиками отключения ", – объяснил Сахарук.

Напомним, к ограничениям могут вернуться, как российские войска в дальнейшем будут наносить удары по объектам энергетики.

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