В Киев ежедневно возвращаются 40-50 тысяч жителей – КГГА

В городе усложняется дорожное движение.
В Киев ежедневно возвращается несколько десятков тысяч жителей, вынужденно выехавших из города в начале русской войны.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире национального телемарафона.
"Каждый день возвращается много. Мы видим это по очереди на въезд в Киев. Если говорить в цифрах, то 40-50 тысяч человек ежедневно заезжают в Киев", — подчеркнул он.
По его словам, в результате возвращения киевлян усложняется дорожное движение. В частности, трафик усложняют фортификационные сооружения и блокпосты, которые возводили в городе, когда усиленно готовились к обороне.
Поворозник отметил, что продукты питания и товары первой необходимости столица обеспечены.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что пока в столице Украины опасно, поскольку сохраняется угроза ракетных ударов.
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