Три этажа вниз и "скромная" комната: что нашли в резиденции Паши "Мерседеса"

На самом деле резиденция митрополита Павла насчитывает три тайных этажа под землей. В частности, там расположены сауна, тренажерный зал, винный погреб, а также одна интересная комната.

Об этом сообщает ТСН.ua

Очистка Лавры

Сегодня правоохранители перестали пускать в нижнюю часть Киево-Печерской лавры всех, кроме монахов и студентов духовной академии. Сделали они это для того, чтобы сотрудники заповедника смогли наконец-то провести осмотр и инвентаризацию нескольких корпусов святыни. В то же время несколько десятков неизвестных закрылись в гостинице и в нескольких помещениях.

Несмотря на это, ученым удалось попасть в резиденцию Митрополита Павла, в которой обнаружили дополнительные 3 этажа вниз со стороны днепровской кручи. Раньше только избранным разрешали спускаться этажом ниже. И только недавно, когда произошел прорыв водопроводной трубы, работники заповедника для себя совершили открытие.

На нижних этажах расположена сауна, тренажерный зал и винный погреб, правда, уже без вина. Среди прочего ученых заинтересовала одна "скромная" комната. Они предполагают, что здесь может быть еще один никому неизвестный вход в ближние пещеры, которые во время строительства замуровали.

Напомним, скандальный экс-настоятель Киево-Печерской лавры Павел Лебедь вышел из СИЗО. За него внесли 33 млн. грн. В СБУ подчеркнули, что залог за митрополита Павла не означает его освобождения от уголовной ответственности.

Автор: корреспондент ТСН Александр Загородний

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