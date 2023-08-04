"То, что есть – расставлено": Игнат рассказал, какие системы ПВО прикрывают Киев и линию фронта

С теми средствами, которые у нас есть, результат максимальный.

У Украины не очень много систем ПВО. Военное руководство государства распределяет средства ПВО так, чтобы они наиболее эффективно и рационально работали в единой системе противовоздушной обороны.

Об этом в интервью Telegraf сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Чем закрыта столица и линия столкновения

Как отметил Игнат, сегодня Киев максимально защищен, потому что нельзя взять передовые системы ПВО и перекрыть ими весь "ноль". Во-первых, их просто уничтожат, а во-вторых, у нас их очень мало. Линия фронта составляет 2,5 тысячи километров, если учесть Беларусь, Приднестровье, границу с РФ, линию боевого столкновения и морское побережье. Перекрыть все это невозможно.

"У нас самые дальнобойные ЗРК – сейчас это Patriot, и то в составе двух дивизионов всего-навсего. Поэтому защищают те направления, где больше всего бьют. Вспомните, сколько били по столице и сколько она приняла на себя удары дронов и ракет "Первые шесть "Кинжалов" полетели именно на столицу. Поэтому столица будет защищена безусловно, потому что она всегда будет целью номер один для врага, ведь в Киеве находятся много государственных, инфраструктурных, оборонных и военных объектов", — пояснил Юрий Игнат.

По его словам, прифронтовая зона также защищена системами, которые нам дают партнеры. Речь идет, в частности, о Gepard, Crotale, NASAMS и IRIS-T. Все что есть – расставлено.

Что касается южного направления, там враг бьет другим типом вооружения — "славными" ракетами Х-22 и сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс". Она летит на расстоянии 10-15 метров над землей и на нее возможно влиять разве что средствами РЭБ. К сожалению, сбивать такое вооружение очень тяжело.

Заметим, ночью против 3 августа армия Российской Федерации атаковала Украину с северного направления – российской Брянской области – ударными БпЛА "Shahed-136/131". Всего зафиксированы пуски 15 дронов. Все вражеские цели уничтожены.

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