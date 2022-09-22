Снимал для росСМИ провокационные стримы о ТРО и ВСУ: в Киеве известному блогеру сообщено о подозрении

В Киеве будут судить блогера, пытавшегося дискредитировать ВСУ, а своими видео подыгрывал стране-оккупанту.

Сегодня СБУ сообщила ему о подозрении.

Об этом идет речь в сообщении Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности задокументировала в Киеве информационно-подрывную деятельность одного из известных блогеров, распространявшего российскую пропаганду. Он снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона. В своих сдержках он оскорблял наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки автомобилей", – говорится в сообщении.

Снятые "сюжеты" блогер-пропагандист преподавал на собственной интернет-платформе и в соцсетях, а после них использовали кремлевские пропагандисты для подготовки заказных эфиров и фейковых новостей.

Кроме того, блогер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за публикации в поддержку сил обороны.

Ему сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 21 сентября состоялся исторический обмен пленными – Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото).

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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