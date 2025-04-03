- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 413
- Время на прочтение
- 1 мин
Снег и заморозки: в Киеве и области резко изменится погода
В результате перемещения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона ожидается усложнение погодных условий.
В Киеве и области резко изменятся погодные условия 6-10 апреля 2025 года.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В результате перемещения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона ожидается усложнение погодных условий:
6-7 апреля выпадут умеренные, местами значительные осадки в виде дождя и снега (временное образование снежного покрова высотой 3-10 см), на дорогах гололедица; понижение ночной температуры до заморозков 0-5°;
8-10 апреля холодная с ночными заморозками погода удержится.
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах.
Напомним, синоптики прогнозируют, что погода в Украине на Пасху, 20 апреля 2025 года, обещает быть достаточно комфортной, хотя с определенными погодными нюансами. Через неделю до праздника будет прохладная погода.