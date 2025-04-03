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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Снег и заморозки: в Киеве и области резко изменится погода

В результате перемещения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона ожидается усложнение погодных условий.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Украине ожидаются заморозки

В Украине ожидаются заморозки

В Киеве и области резко изменятся погодные условия 6-10 апреля 2025 года.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В результате перемещения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона ожидается усложнение погодных условий:

  • 6-7 апреля выпадут умеренные, местами значительные осадки в виде дождя и снега (временное образование снежного покрова высотой 3-10 см), на дорогах гололедица; понижение ночной температуры до заморозков 0-5°;

  • 8-10 апреля холодная с ночными заморозками погода удержится.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах.

Напомним, синоптики прогнозируют, что погода в Украине на Пасху, 20 апреля 2025 года, обещает быть достаточно комфортной, хотя с определенными погодными нюансами. Через неделю до праздника будет прохладная погода.

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Дата публикации
Количество просмотров
413
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