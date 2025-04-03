Снег и заморозки: в Киеве и области резко изменится погода

В Украине ожидаются заморозки

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В Киеве и области резко изменятся погодные условия 6-10 апреля 2025 года.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В результате перемещения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона ожидается усложнение погодных условий:

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6-7 апреля выпадут умеренные, местами значительные осадки в виде дождя и снега (временное образование снежного покрова высотой 3-10 см), на дорогах гололедица; понижение ночной температуры до заморозков 0-5°;

8-10 апреля холодная с ночными заморозками погода удержится.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах.

Напомним, синоптики прогнозируют, что погода в Украине на Пасху, 20 апреля 2025 года, обещает быть достаточно комфортной, хотя с определенными погодными нюансами. Через неделю до праздника будет прохладная погода.

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