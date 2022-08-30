Школа во время войны: стало известно, сколько первоклассников будут учиться в Киеве, и каков будет формат образования

Столичные школы в этом году примут более 25 тысяч первоклассников.

Именно столько записались в муниципальные школы Киева. Цифры обнародовали в столичном департаменте образования.

О том, как будут учиться киевские школьники, говорится в сюжете корреспондентов ТСН.

Учить детей планируют максимально в школьных стенах. Только 5% учреждений будут обучать онлайн. Остальные – в смешанном формате. Кстати, в столице анонсировали, что у этого "смешанного формата" будет несколько вариантов.

В столице собственное укрытие имеют 77% школ, еще часть планирует хоронить детей в соседних домах, и только 5% не могут гарантировать учащимся надежную защиту в случае угрозы, так что будут учиться дистанционно.

Школьные укрытия столичных школ проинспектировали представители КГГА. Практически все школы по состоянию на сегодняшний день оборудовали укрытие, сделали там освещение, занесли парты, стулья, коврики, обустроили биотуалеты, оборудовали огнетушителями и создали медпункты.

Согласно последним опросам, более 70% столичных родителей выбрали очный формат обучения. Однако, от того как будут ходить дети в конкретную школу, зависит сколько людей может вместить конкретное укрытие. В столице главным образом вводят смешанный формат обучения. И таких форматов может быть несколько.

"Определенная параллель выходит на обучение столько сколько вмещается в укрытие вместе со взрослыми. А во вторую половину дня – вторая смена может быть – это средние и старшие классы. Но будут меняться первые две недели полкласса. Во вторые две недели другие полкласса. А еще может быть и третье изменение, где будут преподавать только точные науки. Окончательный формат выбирает школа. В приоритете на обучение в классе — первоклассники и пятиклассники", — сказала Елена Фиданян, директор Департамента образования и науки КГГА.

Даже без укрытий школы будут принимать учеников: как Киевщина готовится к началу учебного года

Авторы: Инна Боднар, Игорь Бондаренко и Игорь Серый. ТСН, 1+1 марафон Единые новости.