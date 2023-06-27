Правительство объявило выговор мэру Кличко и главе КМВА Попко после проверки укрытий

Также на заседание правительство назначило заместителем Министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.
Кабинет Министров Украины на заседании 27 июня принял решение объявить выговор мэра столицы Виталию Кличко и начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко после проверки состояния укрытий.
Об этом сообщает Правительство онлайн.
Кроме того, выговор объявили председателю Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Садовому С.М., председателю Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации Фесику К.А., председателю Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Кондрашовой Н.М. ской районной в городе Киеве государственной администрации Чечотке И.Р., а также первому заместителю председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Калашнику М.В. и первому заместителю председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Поповцеву О.С., на которых распоряжениями Президента Украины временно возложено исполнение обязанностей председателей соответствующих райгосадминистраций)
Также на заседании правительство поддержало увольнение:
- Хомича Александра Степановича с должности главы Житомирской районной государственной администрации Житомирской области
- Мерзлюк Людмилы Владимировны с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области
- Сизон Татьяны Анатольевны с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области
- Ратникова Дмитрия Геннадьевича с должности председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации
- Павловского Сергея Анатольевича с должности главы Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации
Временно от исполнения обязанностей отстранены глава Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации Павел Бабий и глава Подольской районной в городе Киеве государственной администрации Сергей Коваленко.
Кроме того, на заседание правительство приняло решение назначения Мовчана Руслана первым заместителем председателя Запорожской облгосадминистрации и о назначении заместителем Министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилы Сугак.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство примет ряд кадровых и дисциплинарных решений после проверки состояния укрытий по всей Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию по состоянию укрытий в столице Украины.
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