Попали в ловушку: на Киевщине спасли едва не утопившихся рыбаков

Досадный случай со счастливым окончанием произошел сегодня в Бориспольском районе вблизи села Гнедин.
К спасателям поступило сообщение, что на Днепре перевернулась лодка с тремя рыбаками, которые находились в воде и нуждались в помощи.
Об этом рассказали в ГСЧС Киевщины.
По прибытию спасатели с помощью лодки оперативно вытащили рыбаков на берег и оказали необходимую помощь.
Пока их жизни ничего не угрожает.
"Подобные случаи в который раз напоминают о важности соблюдения правил безопасности во время пребывания на воде, особенно в холодное время года, и необходимость спасательных средств", — подытожили в сообщении.
Напомним, на Харьковщине в результате пожара погибли 5 человек, из них — 4 ребенка.
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