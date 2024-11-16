Попали в ловушку: на Киевщине спасли едва не утопившихся рыбаков

Досадный случай со счастливым окончанием произошел сегодня в Бориспольском районе вблизи села Гнедин.

К спасателям поступило сообщение, что на Днепре перевернулась лодка с тремя рыбаками, которые находились в воде и нуждались в помощи.

Об этом рассказали в ГСЧС Киевщины.

По прибытию спасатели с помощью лодки оперативно вытащили рыбаков на берег и оказали необходимую помощь.

Пока их жизни ничего не угрожает.

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"Подобные случаи в который раз напоминают о важности соблюдения правил безопасности во время пребывания на воде, особенно в холодное время года, и необходимость спасательных средств", — подытожили в сообщении.

Напомним, на Харьковщине в результате пожара погибли 5 человек, из них — 4 ребенка.

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