Попадание обломков дрона в детский сад Киева: свидетели рассказали о пережитом

В субботу, 25 ноября, обломки вражеского дрона попали в детский сад Киева. Свидетели трагедии рассказали подробности.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Что говорят очевидцы

Как рассказала Вера Пивень, переселенка из Донбасса, в полшестого начались сильные взрывы. Женщина констатировала, что они стали самыми сильными за все время.

"У нас все нормально, но в девятиэтажке вылетело стекло и пятиэтажка очень пострадала, и школа. И садик – как раз в группу внука попало. Это хорошо, что выходной день. Ходил в садик, теперь не знаем, где будет ходить ", – говорит она.

У украинского бойца Виктора Романовского здесь проживают родители, которые также приходят в себя от ночного кошмара. Его автомобиль попал во взрывную волну, его повредили обломки.

"Эксперты говорят, что восстановлению не подлежит. Родителям дали бумажку описать бытовые повреждения. Относительно автомобиля никто мне ничего не говорит", – говорит военный ВСУ.

По словам заведующей садиком, он работает, было примерно 50 детей. Вообще 90 детей, и, к сожалению, такая трагедия произошла.

"Разрушение – крыша, группа на втором этаже, на первом этаже, отопление, свет. Сейчас что можем – спасаем. Если кто-то из людей может нам помочь – пожалуйста, за помощь будем очень благодарны", – поделилась она.

Напомним, 25 ноября россияне нанесли самую массированную атаку дронами по Киеву за все время полномасштабной войны. Украинская ПВО сбила 71 из 75 "Шахедов". Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что ликвидировано 74 из 75 дронов.

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