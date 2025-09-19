Под Киевом обнаружили "рабов" из Узбекистана: как они жили и что делали (фото, видео)

Место эксплуатации граждан Узбекистана под Киевом

В Киевской области обнаружили место содержания «рабов» из Узбекистана. Судить будут 4-х организаторов схемы.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Детали «схемы»

Как отмечается, под Киевом два гражданина Китайской Народной Республики, гражданин Узбекистана и украинка организовали схему, по которой эксплуатировались люди. Злоумышленники задержаны.

Рабство на Киевщине, в которое попадали граждане Узбекистана

Потенциальных жертв искали за границей и доставляли в Украину. Здесь их ждал принудительный труд с целью получения прибыли. Но деньги, конечно, получали не работники, а их «собственники».

"По данным следствия, подозреваемые путем принуждения и обмана привлекали социально незащищенных лиц, которые находились в уязвимом состоянии из-за отсутствия жилья, работы и сложных материальных условий", - установили правоохранители.

Туалет для рабов

Рабов контролировали, принуждали к действиям и ограничивали свободу передвижения.

«Людей унижали до предела: даже посещение туалета разрешалось только по установленному расписанию, а за малейшее нарушение штрафовали», — шокировали в прокуратуре.

Туалет для рабов

Правоохранители нашли места жительства и хозяйственные объекты, которыми занимались фигуранты. В частности, там обнаружены помещения, где в бесчеловечных условиях содержались 13 граждан Узбекистана. На месте были найдены документы, деньги и транспортные средства.

Четверым задержанным доложено о подозрении в особо тяжком преступлении и решается вопрос об избрании мер.

Разоблачено рабство на Киевщине

