По Украине распространяется тревога: какие области "красные"

Людей призывают позаботиться о собственной безопасности.
В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть риск применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают воздушные силы Украины.
Где сейчас опасно
По состоянию на 20:30 "красные" такие области:
- Житомирская
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Полтавская
- Черкасская
- Кировоградская
- Харьковская
- Днепропетровская
- Запорожская
- Донецкая
Напомним, Россия 26 марта ударила ракетой Х-35У по Харькову. Разрушений испытал общежитие колледжа, есть один пострадавший.
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