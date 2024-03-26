По Украине распространяется тревога: какие области "красные"

Людей призывают позаботиться о собственной безопасности.

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть риск применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Актуальная карта тревог

Где сейчас опасно

По состоянию на 20:30 "красные" такие области:

Житомирская

Киевская

Черниговская

Сумская

Полтавская

Черкасская

Кировоградская

Харьковская

Днепропетровская

Запорожская

Донецкая

Напомним, Россия 26 марта ударила ракетой Х-35У по Харькову. Разрушений испытал общежитие колледжа, есть один пострадавший.

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