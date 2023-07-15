"Пашу Мерседеса" взяли под стражу: какая причина

Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю суд изменил меру пресечения по круглосуточному домашнему аресту. Новое решение – содержание под стражей до 14 августа или залог в размере более 33 миллионов гривен.

Об этом сообщает Общественное.

Нарушивший "Мерседес"

Отмечается, что основанием для изменения меры пресечения стало нарушение одной из обязанностей, которые наложил следственный судья. Так, Павел Лебедь общался с одним из свидетелей по уголовному делу. Конечно, на заседании митрополит заверил, что не знаком с упомянутым человеком.

Адвокат митрополита Олег Поваляев подал ходатайство, чтобы пригласить свидетеля и допросить в судебном порядке. Однако ходатайство оставили на исходе рассмотрения дела.

Прокурор Евгений Завистовский просит изменить меру пресечения по круглосуточному домашнему аресту на содержание под стражей до 1 сентября 2023 года. Таким образом хотят уменьшить риски, в частности, предотвратить общение со свидетелями. Кроме того, вне места лишения свободы подозреваемый может попытаться уничтожить или исказить доказательства по делу.

Интересно, что на суде Павел сказал, что ничего не нарушил. Более того, митрополит УПЦ заявил, что никогда в жизни "не был на стороне агрессора" и "не поддерживал Путина".

Напомним, недавно во время общения с журналистами митрополит Павел оспаривал существование Украины как суверенного государства. Так, СБУ объявила ему о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

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