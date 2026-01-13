Отключение света: в Киеве и области закрыли часть супермаркетов

Отключение света

В столице и Киевской области из-за аварийных отключений электроэнергии ряд супермаркетов временно приостановил работу. Ограничения коснулись магазинов сетей Novus и Сильпо. АТБ же работает бесперебойно.

Об этом сообщили сами ритейлеры в соцсетях.

Часть магазинов закрыта

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области вынудили часть торговых заведений работать с ограничениями или временно закрыться.

В сети Novus отметили, что не все магазины могут функционировать в обычном режиме из-за отключения электроэнергии. По состоянию на 09:00, 13 января временно не работают около 17 супермаркетов в Киеве и области.

«Мы все сейчас в непростой ситуации из-за перебоев с электроснабжением. Команда NOVUS делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу магазинов и находиться рядом с вами», — отмечает компания.

В частности, речь идет о магазинах в столице на улице Анны Ахматовой, 49, проспекте Петра Григоренко, 8, Днепровской набережной, 17 и 18, а также на улице Златоустовской, 48/5. Соответствующая информация обнародована на официальном сайте компании.

О приостановке работы отдельных магазинов также сообщили в сети «Сільпо».

«Из-за низкой температуры и частичные блэкауты оборудование в отдельных супермаркетах порой выходит из строя. В таких случаях супермаркет может быть ненадолго закрыт. В то же время, команды на местах делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу», — пишут в «Сильпо».

В то же время в компании АТБ опровергли информацию о массовом закрытии супермаркетов. Магазины работают в штатном режиме. Ритейлер подчеркнул, что торговая сеть снабжена альтернативными источниками питания.

«По состоянию на сегодняшний день все магазины торговой сети „АТБ“ в Киеве и Киевской области работают в штатном режиме. Торговые объекты компании обеспечены автономными источниками питания (генераторами), что позволяет поддерживать бесперебойную работу даже в случае перебоев с электроснабжением», — говорится в официальном сообщении компании.

Что говорят власти

Впрочем, глава Киева Виталий Кличко отмечает, что информация о закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности.

«Спасибо бизнесу, который продолжает работать, чтобы снабжать необходимыми продуктами и товарами жителей города в условиях чрезвычайной ситуации», — отметил он.

Информация будет обновляться.

Ранее речь шла о возможности возобновления энергосистемы Украины после атак РФ.

«Пока о восстановлении речь не идет. До него очень далеко. Я слышал заявления Минэнерго о шести месяцах на восстановление при отсутствии обстрелов, но по моим оценкам, понадобится вдвое-три раза больше времени», — сказал нардеп Нагорняк.