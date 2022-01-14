Нанес десятки ударов по лицу: в Киевской области мужчина до смерти забил свою возлюбленную

Ранее подозреваемый в убийстве уже привлекал внимание полицейских.
В Киевской области под суд отправили мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве сожительницы. Он до смерти забил ее руками и ногами.
Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.
Как стало известно, происшествие случилось еще 10 января в одном из сел Броварского района. Там между мужчиной и его возлюбленной разгорелся скандал, в результате которого гражданин не справился с эмоциями и накинулся на женщину с кулаками.
Он нанес ей множество ударов по лицу и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась. Впоследствии копы установили личность и задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее он уже притягивался к уголовной ответственности за угон автомобиля и кражи.
“По ходатайству Броварской окружной прокуратуры суд избрал мужчине, подозреваемому в избиении до смерти сожительницы, меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет”, — рассказали в прокуратуре области.
Напомним, что в Днепре в ломбарде нашли тело работницы. Женщине стало плохо.
Читайте также:
- В Украине впервые появятся инспекторы по органическому производству.
- В Одессе дети колядовали, чтобы поддержать больного сверстника.
- Сайты украинских министерств атаковали хакеры.