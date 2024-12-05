В Киеве под электропоезд бросился человек: детали

Пока о состоянии человека ничего неизвестно.
В Киеве произошел инцидент с электропоездом. Под него бросился человек.
Об этом пишет Kyiv City Express.
Как отмечается, электропоезд 7307 из Дарницы в направлении Вокзальной остановился в ожидании следственных действий из-за того, что под поезд бросился человек. Задержка будет ощутима и повлияет на график возвратного рейса.
"Ближайший рейс из Дарницы через Выдубичи, Вокзальную и Борщаговку будет отменен — следственные действия займут время", — отметили в Kyiv City Express.
Далее рейс в 08:39 из Святошино через Сырец и Почайную поедет по расписанию резервного состава.
Ранее в метро Киева произошло чрезвычайное событие. На пути станции метро "Майдан Незалежности" прыгнул молодой парень.
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