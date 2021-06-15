На Киевщине директор детского санатория три года воровал мебель и оборудование: убытки составили 20 млн грн

Экс-руководителю государственного санатория "Журавочка" грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Во вторник, 15 июня, следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве объявили подозрение уже бывшему директору детского санатория. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Директора санатория подозревают в том, что на протяжении 2017-2020 годов он вместе с руководителем частного общества, которое арендовало имущественный комплекс ГП "Журавочка", вывезли из санатория мебель и оборудование. Кроме того, корпуса и административные здания санатория были разобраны на строительные материалы, которые также вывезли с территории государственного учреждения.

Фото: ГБР

Такими действиями государству нанесен ущерб на 19,9 млн гривен.

Фото: ГБР

Экс-директору санатория, которого подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины), грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее САП и НАБУ сообщили о подозрении семи лицам в хищении почти 78 млн грн местного бюджета Киева при закупке специальной техники для коммунального объединения "Киевзеленстрой".

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