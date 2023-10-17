На Киевщине чиновник ГСЧС не задекларировал имущество жены почти на 13 млн гривен — ДБР

Жена должностного лица имеет в собственности четыре квартиры, четыре нежилых помещения, паркоместа и т.д.

В Киеве сообщили о подозрении должностному лицу Главного управления ГСЧС Украины в столице, который несколько лет не декларировал имущество жены на почти 13 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как отмечается, чиновник не задекларировал за 2020 год, что его жена владеет четырьмя квартирами, четырьмя нежилыми помещениями, четырьмя паркоместами, жилым домом и земельным участком. Все имущество находится в Киеве и в Киевской области.

“Сведения, указанные в декларации чиновника, отличались от правдивых на общую сумму 11,9 млн гривен. Также должностное лицо не задекларировало еще одну квартиру, которую его жена получила в собственность уже в декларации за 2021 год. В этот раз сведения отличались от достоверных на сумму в 12,7 млн. гривен. Чиновнику сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины)”, — рассказали в ДБР.

Напомним, что в Ровенской области родственники чиновника воинской части незаконно получали боевые доплаты.

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