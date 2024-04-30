Монумент в честь Переяславской рады: в Киеве демонтируют композицию под аркой "Свободы украинского народа"

В Киеве приступили к демонтажу композиции в честь Переяславского совета под аркой "Свободы украинского народа". Он продлится несколько дней, ведь конструкция достаточно массивная.

Об этом сообщили в КГГА.

В Киеве демонтируют композицию в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа"

Как отмечается, скульптура состоит из примерно 20 элементов, весящих около 6 000 – 7 000 кг.

"Предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить", — отметили в ведомстве.

В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Ранее в КГГА отмечали, что демонтаж бывшей Арки дружбы народов может быть опасен.

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