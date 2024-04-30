Монумент в честь Переяславской рады: в Киеве демонтируют композицию под аркой "Свободы украинского народа"

Монумент перенесут в музей.
В Киеве приступили к демонтажу композиции в честь Переяславского совета под аркой "Свободы украинского народа". Он продлится несколько дней, ведь конструкция достаточно массивная.
Об этом сообщили в КГГА.
Как отмечается, скульптура состоит из примерно 20 элементов, весящих около 6 000 – 7 000 кг.
"Предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить", — отметили в ведомстве.
В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.
Ранее в КГГА отмечали, что демонтаж бывшей Арки дружбы народов может быть опасен.
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