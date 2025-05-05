В метро Киева заметили живого гуся — что произошло (видео)

В Киеве в метро гуляет уже известный всем гусь / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

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В Киеве возле станции метро «Демеевская» заметили необычного пассажира — гуся. Птица деловито подвигалась к входу на станцию, но потом начала посреди подземного перехода прихорашиваться, пощипывая собственное перышко.

Об этом говорится в сообщении корреспондента ТСН.ua со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Некоторые пассажиры шутили, мол, гусь ищет деньги за проезд.

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Дата публикации 22:44, 05.05.25 Количество просмотров 2 В Киеве в метро гуляет уже известный всем гусь

Гусь из Демеевки давно стал местной «звездой». Большую птицу часто замечают люди вблизи станции метро.

В Киевском метрополитене говорят, что действительно подземным переходом возле станции «Демеевская» можно встретить гуся. Птичка гуляет вместе со своим хозяином и оба ведут себя очень вежливо.

Но в подземке отрицают, что гусь самостоятельно заходил на станцию «Демеевскую» или ездил в вагоне.

«Пернатый пассажир не заходил к самой станции. Впрочем, если необходимо совершить поездку, владельцу животного необходимо придерживаться правил, а именно птица должна находиться в специальном контейнере во время путешествия в метро», — рассказали ТСН.ua в пресс-службе Киевского метрополитена.

Напомним, ранее в Киеве обнаружили двоих 16-летних детей, которые пренебрегли правилами безопасности и рисковали жизнью катались между вагонами метро. Теперь подросткам грозит 15 суток ареста.

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