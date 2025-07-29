В Киеве закрыли одну из центральных станций метро — что произошло

На станции метро Лыбидская в Киеве обнаружили подозрительный предмет

Реклама

На станции метро «Лыбидская» в Киеве обнаружили подозрительный предмет. По соображениям безопасности, ее временно закрыли на вход и выход для пассажиров.

Об этом стало известно из заявления Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По состоянию на 15:40 поезда следуют без остановки мимо станции «Лыбидская».

Реклама

«На место вызвали взрывотехническую группу. О возобновлении работы станции сообщат дополнительно», — говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Киеве пострадала станция «Лукьяновская». Она еще раз оказалась под ударом России. Киевляне, скрывавшиеся в метро от российских обстрелов, накрыло облако пыли в результате взрывной волны. Люди рассказали, что происходило на станции.

Ранее также говорилось, что в Киеве ограничили движение транспорта рядом улиц . В частности, ограничения действовали в центральной части города.

Читайте также

Реклама