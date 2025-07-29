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- Киев
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В Киеве закрыли одну из центральных станций метро — что произошло
Пассажиры не смогут как выйти, так и сесть в поезд на станции Лыбидская.
На станции метро «Лыбидская» в Киеве обнаружили подозрительный предмет. По соображениям безопасности, ее временно закрыли на вход и выход для пассажиров.
Об этом стало известно из заявления Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По состоянию на 15:40 поезда следуют без остановки мимо станции «Лыбидская».
«На место вызвали взрывотехническую группу. О возобновлении работы станции сообщат дополнительно», — говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Киеве пострадала станция «Лукьяновская». Она еще раз оказалась под ударом России. Киевляне, скрывавшиеся в метро от российских обстрелов, накрыло облако пыли в результате взрывной волны. Люди рассказали, что происходило на станции.
Ранее также говорилось, что в Киеве ограничили движение транспорта рядом улиц . В частности, ограничения действовали в центральной части города.
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