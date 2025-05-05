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В Киеве девушка покончила жизнь самоубийством, прыгнув с 13-го этажа — что известно о погибшей
Трагедия произошла в Дарницком районе столицы по улице Ревуцкого.
В Киеве девушка покончила жизнь самоубийством. Она выпрыгнула с 13 этажа многоэтажки в Дарницком районе.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua со ссылкой на комментарий в правоохранительных органах столицы.
«Трагедия произошла в Дарницком районе столицы по улице Ревуцкого», — говорится в сообщении.
По информации источников ТСН.ua в правоохранительных органах, девушка 1999 года рождения. От полученных травм она погибла.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, ранее речь шла о расследовании гибели парня и девушки, выпавших с балкона многоэтажки во Львове. Следствие не исключает самоубийство.
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