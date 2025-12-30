Киев снова без света: в городе начали экстренные отключения

Отключение света в Киеве

В Киеве из-за необходимости срочной стабилизации энергосистемы начались экстренные отключения электроэнергии.

Соответствующее сообщение пришло киевлянам в приложение "Киев Цифровой".

Экстренные отключения электроэнергии в Киеве / © Скриншот

Поэтому Левый берег Киева остался под действием экстренных отключений.

"По причине повреждения энергообъектов и тяжелой ситуации в энергосистеме на левом берегу Киева продолжают действовать экстренные отключения из-за того, что поврежденные сети перегружаются. На Правобережье продолжаются стабилизационные отключения", - отмечают Укрэнерго.

В частности, проблемы с электроснабжением наблюдаются в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах. В "Киевэнерго" поблагодарили жителей за выдержку и поддержку и заверили, что делают все возможное для скорейшего возвращения к прогнозируемым графикам.

На Правом берегу Киева продолжают действовать стандартные графики отключений. Жители, оставшиеся без света во время "белой зоны" графика, могут оставить заявку через официальный чат-бот.

Графики стабилизационных отключений временно бездействуют, чтобы обеспечить быстрое реагирование на перегрузку сети. Жителей города просят заранее подготовиться к временным отключениям.

В горсовете пообещали известить киевлян сразу после того, как ситуация нормализуется и график возобновит работу.

Напомним, сегодня, 30 декабря, в большинстве регионов Украины будут применены графики отключения электроэнергии.

По информации энергетиков, графики внедряются из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты. Поэтому в большинстве областей 30 декабря будут действовать графики почасовых отключений.