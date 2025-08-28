- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 267
- Время на прочтение
- 1 мин
Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: что известно
Угроза применения баллистического вооружения с юга!
В Киеве и ряде областей в четверг, 28 августа, по состоянию на 14:30 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
В ПС предупредили об угрозе баллистики.
«Угроза применения баллистического вооружения с юга!» — говорится в сообщении.
Отметим, что в Киеве и области это уже третья воздушная тревога в сутки. Первая ночная тревога продолжалась 9 часов 9 минут.
Напомним, в Киеве в результате российской атаки ночью 28 августа продолжает расти число погибших. Их сейчас 17. В частности, жертвами стали четверо детей.