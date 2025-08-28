ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
267
Время на прочтение
1 мин

Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: что известно

Угроза применения баллистического вооружения с юга!

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей в четверг, 28 августа, по состоянию на 14:30 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

В ПС предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения с юга!» — говорится в сообщении.

Отметим, что в Киеве и области это уже третья воздушная тревога в сутки. Первая ночная тревога продолжалась 9 часов 9 минут.

Напомним, в Киеве в результате российской атаки ночью 28 августа продолжает расти число погибших. Их сейчас 17. В частности, жертвами стали четверо детей.

Дата публикации
Количество просмотров
267
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie