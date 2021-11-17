Из столицы запустят скоростную электричку в Черкассы: "это экономное времени для десятков тысяч граждан"

Из столицы запустят скоростную электричку в Черкассы: "это экономное времени для десятков тысяч граждан"

Электричка начнет курсировать уже через несколько месяцев.

Уже в следующем году из Киева в Черкассы планируют запустить скоростные электрички.

Об этом во время транспортного форума в Киеве заявил заместитель министра финансов Александр Кава, сообщает УНИАН.

Как отметил Кава, сейчас ведется электрификация этого зачетного маршрута.

"На сегодняшний день идет реализация проекта по электрификации железной дороги в Черкассы, что позволит через несколько месяцев запустить скоростное соединение между Черкассами и Киевом", — сообщил замминистра финансов.

Кроме того, Кава предусмотрел, что уже менее, чем через месяц начнется курсирование электропоездов из Киева в Васильков. По подсчетам, из этого города около 12 тыс. человек ежедневно ездят в столицу на работу и обучение. Это позволит разгрузить дороги Киевской области и сэкономить время.

"Это позволит не только быстрее доезжать до Киева, но и экономить время многим жителям Киевской области, которые ездят на работу в Киев, поскольку благодаря этому проекту более 1000 автомобилей и автобусов исчезнут с Одесской трассы в час пик. Это сэкономленное время для десятков тысяч граждан", — подчеркнул Александр Кава.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины по итогам форума "Большая стройка: новая железная дорога" сообщили, что до 2024 года будет обеспечено скоростное железнодорожное соединение поездами Интерсити между всеми областными центрами Украины.

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