"Имеет самую высокую зарплату ВСУ, хотя сидит в Киеве": Евгения Эмеральд говорит, что ее муж является охранником экснардепа

Скандал вокруг развода пары военных, которой восхищалась вся страна, не утихает.

Муж Евгении Эмеральд оказался охранником экснардепа уже более 6 лет. Он остается в должности, находясь "на фронте".

Об этом сказала военная Евгения Эмеральд на YouTube-интервью у Алины Доротюк.

Муж Евгении Эмеральд с эксдепутатом Олегом Ляшко/Скриншот

"У меня есть очень много видео- и фото материалов проданных, что человек находился все время в Киеве, несмотря на то, что он получает самую высокую зарплату ВСУ, как будто с "нуля" не вылезает", — отметила жена военного.

Муж Евгении Эмеральд/Сриншот

Она подчеркнула, что имеет все необходимые доказательства. Есть много свидетелей, которые увидели мужчину постоянно в Киеве, в том числе соседи ЖК в Киеве, где жила пара. Более того, повсюду есть камеры видеонаблюдения.

Напомним, украинская защитница Евгения Эмеральд впервые обнародовала потрясающую переписку со своим экс-мужчиной, военным Евгением Стипанюком, где он ей угрожает убийством и забрать их полугодовую дочь.

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