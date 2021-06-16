"Хоть бы помог бабушке": в Киеве пенсионерка просила деньги на продукты, а сама разъезжала на такси

О "бизнесе" женщины рассказали в социальных сетях свидетели инцидента.

В Киеве возле одного из супермаркетов "предприимчивая" бабушка собирала пожертвования, после чего делала покупки и уезжала на такси.

Об этом в соцсетях пишут местные жители, которые стали свидетелями инцидента.

Как выяснилось, пенсионерка придумала способ мошенничества, благодаря которому наживалась на неравнодушных гражданах. Женщина просила оплатить ее покупки, после чего уезжала из магазина на такси. По словам кассиров супермаркета, в день бабушке горожане жертвуют около 1000 гривен.

"Иду в магазин и вижу, что стоит бабушка с телегой и пакетами, просит денег. Далее вижу, как за ней приезжает такси. Начал снимать видео. Кассир сказал, что она "постоянный клиент " и просит оплатить покупки. По словам кассира: в день на товарах она получала 900 гривен, а если повезет — и больше. Плюс то, что дают неравнодушные люди", — рассказывает свидетель инцидента.

«Иду в магазин и вижу стоит бабушка с телегой и кульками просит денег. Дальше вижу, как за ней приезжает такси. Начал снимать видео. Кассир с Новуса сказал, что она «постоянный клиент» и просит оплатить покупки. Со слов кассира - 900 гривен в день на покупках она имеет, а то если повезет и больше. Плюс то что, неравнодушные люди дают.» Киев, Броварской проспект, 17 , магазин Новус Опубликовано Київ Оперативний Вторник, 15 июня 2021 г.

На ролике, который он опубликовал в Сети, видно, что за женщиной, после того, как она скупилась, приезжает автомобиль.

"То есть я дал вам 20 гривен на такси? — спросил мужчина у бабушки, которая садилась в авто. Да, — говорит женщина, — хоть бы помог бабке, я все растратила".

В комментариях пользователи возмутились поведением женщины, однако предложили альтернативный вариант: давать не деньги, а хлеб.

Помощь деньгами — зло. Нужно давать кусок хлеба.

Таких очень много промышляет по крупным магазинам.

"Хороший" бизнес.

Напомним, что в Кривом Роге под суд отправили копа, который организовал схему получения больших взяток. У предпринимателя полицейский требовал 20 000 гривен.

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