Готовил теракт в Киеве, а деньги получал на банковскую карту: СБУ разоблачила белорусского спецагента

Готовил теракт в Киеве, а деньги получал на банковскую карту: СБУ разоблачила белорусского спецагента

Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.

Служба безопасности Украины разоблачила вражеского агента, готовившего совершение теракта в Киеве. Им оказался местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур. Киевлянин собирался поджечь автомобиль у здания одной из столичных общественных организаций.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Правоохранители отмечают, что действия враждебного агента были направлены на "расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь".

Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.

По данным следствия, киевлянина завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Для связи с "кураторами" злоумышленник использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы, а средства на проведение подрывной деятельности он получал из-за границы на свою банковскую карточку.

В СБУ отмечают, что для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство (не отмечаемое), легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.

Как оказалось, белорусский агент занимался также устрашением представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого злоумышленник делал надписи с угрозами и провокациями возле их домов на территории Киева и оставлял сообщения о псевдоминировании.

Кроме того, украинская спецслужба также выяснила, что киевлянин причастен к организации несанкционированных "митингов" вблизи зарубежных дипломатических представительств. Следует отметить, что участники этих мероприятий использовали деструктивную агитацию.

В настоящее время злоумышленник уже задержан. Производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, ст. 111 (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт).

Напомним, Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила местного жителя, которого завербовали российские спецслужбы. Мужчина должен был собирать и передавать российским кураторам актуальную информацию в сфере украинской обороны.

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