"Что вы здесь ходите": в столице работница "Киевпасстранса" выгоняла людей из укрытия во время обстрела
В Киеве при обстреле работница коммунального предприятия требовала, чтобы люди покинули убежище.
Журналистка телеканала «1+1» Юлия Кириенко-Меринова сообщила об возмутительном инциденте, который произошел в ночь на 22 октября во время массированного российского обстрела Киева. Ее, сына и нескольких других женщин пыталась выгнать из хранилища работница коммунального предприятия «Киевпасстранс».
Об этом она сообщила в своем сообщении в соцсетях.
По ее словам, очередное предприятие, отвечающее за укрытие, без объяснения причин требовало, чтобы они покинули помещение. Аргумент был только один: «Что вы здесь ходите».
Журналистка объяснила, что люди передвигались укрытием в поисках мобильной связи, чтобы узнать, как обстоят дела у родных и друзей после очередных взрывов, когда по городу летели российские ракеты.
«Понимаю, что плавит в такие ночи всех. Но уважаемое руководство предприятия, стоит ли вам напоминать, какие бывают последствия такого поведения тех, кто отвечает за доступ к укрытиям и пытается этот доступ заблокировать? Это единственное укрытие, которое есть у нас в квартале и в которое сходится немало соседей с детьми. И с животными. Я не буду сейчас сетовать на то, что здесь для десятков людей, даже туалета нет. Слава богу, что хоть такое есть», — написала журналистка.
Она обратилась к руководству «Киевпасстранса» с требованием обеспечить своевременное открытие хранилищ и провести разъяснительную работу со своими сотрудниками, подчеркнув, что они несут ответственность не за помещение, а за жизнь людей.
Напомним, россияне всю ночь наносили ракетные удары по Украине.
В Киеве из-за массированного российского обстрела погибли по меньшей мере два человека, еще 19 получили ранения. Россияне всю ночь атаковали столицу ракетами и «Шахедами».
Также россияне атаковали Киевскую область. Страна-террористка убила женщину 1987 года рождения, 6-месячного младенца и 12-летнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела обнаружили на месте пожара в частном доме. Также в этом районе россияне убили мужчину.