Что делать на праздники: сдаем инста-место с Северным сиянием в центре Киева Новости компаний

Что делать на праздники: сдаем инста-место с Северным сиянием в центре Киева Новости компаний

Альфа-Банк Украина предложил украинцам делать сказочные фото и получать за них подарки

Необычное развлечение и абсолютно нестандартную фотозону подарил горожанам Альфа-Банк Украина в партнерстве с Visa. Геодом, внутри которого воспроизведено Полярное сияние, до 4 января будет в самом центре украинской столицы. Почему туда стоит сходить?

1. Окунуться в иммерсивное шоу 360°. Геодом впечатляет масштабами: 7,5 метров от пола до вершины купола, 200 квадратных метров со спецэффектами. Внутри – не просто масштабная проекция, а интерактивная программа с полным погружением в фантастическую атмосферу иммерсивного шоу: на несколько минут вы попадете в проекцию заснеженного леса, сказочного хамелеона и новогодних звезд.

2. Сделать лучшие инста-фото. Северное сияние – отличная возможность сделать селфи или сфотографироваться все вместе. Рядом расположен еще и северный лес, где гуляет ультрасовременный Альфа Клаус с бородой в блестках и развлекаются сказочные персонажи. Вся эта анимация служит одной цели: послужить реквизитом для ваших необычных фото-открыток.

3. Получить крутые подарки от банка и его партнеров. Сделайте фото, выложите в Instagram stories с отметкой банка и выберете гарантированный подарок. Можно выиграть день в креативном пространстве AHUB, бокс с праздничным мерчем и многое другое. Также можно поучаствовать в розыгрыше новенькой Tesla.

Арт площадка расположена возле ТРЦ "Гулливер" (Спортивная площадь, 1а) возле новогодней ярмарки, так что можно не только сделать отличные снимки, но и купить сувениры, выпить рождественский глинтвейн для того, чтобы максимально окунуться в новогоднюю атмосферу. Главное – сделать это до конца работы локации, которая закроется 4 января. Сама площадка работает ежедневно, без выходных, с 16:00 до 21:00, вход для всех бесплатный.

АО "Альфа-Банк". В Государственном реестре банков № 158.

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