Киев
505
Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушные силы предупредили об угрозе беспилотников.

Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В Киеве и ряде областей в четверг, 18 сентября, по состоянию на 17:38 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

«В Киеве воздушная тревога. БПЛА в окрестностях столицы… БпЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину», — говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о вражеском дроне над центром столицы.

«Над городом летает вражеский БПЛА. Недалеко от центра столицы. Оставайтесь в укрытиях!» — написал он в Telegram.

Напомним, Россия нанесла кровавый авиаудар по Константиновке: погибли пять гражданских.

505
