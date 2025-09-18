- Дата публикации
Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза
Воздушные силы предупредили об угрозе беспилотников.
Дополнено новыми материалами
В Киеве и ряде областей в четверг, 18 сентября, по состоянию на 17:38 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
«В Киеве воздушная тревога. БПЛА в окрестностях столицы… БпЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину», — говорится в сообщении.
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о вражеском дроне над центром столицы.
«Над городом летает вражеский БПЛА. Недалеко от центра столицы. Оставайтесь в укрытиях!» — написал он в Telegram.
Напомним, Россия нанесла кровавый авиаудар по Константиновке: погибли пять гражданских.