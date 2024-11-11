Арестант СИЗО обманул военного с помощью распространенной мошеннической схемы – детали

Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении и направили обвинительный акт в суд.

Завершилось досудебное расследование по арестанту СИЗО, который обманул военнослужащего на 20 тыс.грн.

Об этом идет речь в сообщении Нацполиции.

По данным следствия, 34-летний уроженец Днепропетровщины, находившийся в Киевском следственном изоляторе, позвонил по телефону мужу от имени работника банка и, под предлогом блокировки платежной карты, узнал конфиденциальную информацию, после чего со счета потерпевшего исчезли все сбережения – более 20 тыс. грн. .

Арестант СИЗО обманул военнослужащего Фото Нацполиции

Санкция статьи обвинения предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Также в полиции Киева в очередной раз напомнили: никогда не предоставлять личные данные банковских карт незнакомцам.

"Помните, что работники финансовых учреждений не спрашивают реквизиты счетов, в частности, и кодов доступа, поступающих в личные сообщения. Будьте очень осторожны во всех финансовых вопросах", – добавили в полиции.

Также стало известно о новой мошеннической схеме с покупкой автомобилей. В полиции рассказали, как не попасть в ловушку.

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