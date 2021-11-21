"Ангел на земле — это была она": что известно о женщине, которую во время крестного шествия в Киеве убило деревом

"Ангел на земле — это была она": что известно о женщине, которую во время крестного шествия в Киеве убило деревом

35-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

В Киеве вчера, 20 ноября, во время крестного шествия 35-летнюю женщину придавило деревом. От полученных травм она скончалась на месте. Погибшей оказалась матушка настоятеля храма Преображения Господня в Киеве протоиерея Сергея Коцара Мария.

Соболезнования по поводу смерти женщины выразили прихожане храма и рассказали, какой при жизни была погибшая.

Женщине было 35 лет и у нее осталось четверо детей.

Она всегда делилась любовью со всеми. В храме раздавался ее звонкий голосок, всегда подойдет, обнимет, утешит, поддержит. Машенька, пусть Бог тебя встретит в своем Царстве. Ангел на земле – это была она.

Искренние соболезнования. Знаю прекрасную семью, пели в хоре. Очень позитивная и веселая Машенька… так звали ее все. Царство Небесное!

Всегда грустно, когда такие крошечные детки остаются без мамы. Господи, возьми детей под свою ласку и опеку и дай им силы пережить непоправимый урон. Искренние соболезнования родным. Царство Небесное и Вечное Покой Марии.

Напомним, что трагическое событие произошло во время крестного хода к престольному празднику церкви святого мученика Валерия Мелитинского в Гидропарке. Из-за ветра на одну из участниц шествия упало дерево.

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