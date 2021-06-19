Украли системы безопасности: вандалы обворовали модернизированную за 60 млн грн электричку Киев-Фастов

В "Укрзализныце" обратились с заявлением в полицию.

Вандалы с электрички Киев-Фастов, на модернизацию которого "Укрзализныця" направила 60 млн грн, украли и повредили системы безопасности и информирования пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-служба "Укрзализныци".

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Модернизированная электричка "Киев-Фастов" курсирует в рамках реализации проекту City Express. Инцидент произошел 14 июня. Тогда неизвестные повредили и украли в электропоезде внутреннее оборудование, отвечающее за безопасность движения. Железнодорожники оперативно восстановили повреждения и уже на следующий день электричка снова курсировала.

"Укрзализныця" обратилась с заявлением в полицию и опубликовала видео с камер наблюдения, на котором вандалы обворовывают поезд.

Напомним, футболисты клуба УПЛ пьяными устроили беспорядки в поезде Ужгород — Киев.

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