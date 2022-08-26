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Украли даже унитаз: в Ирпене супруги арендовали квартиру и вынесли все имущество (фото)

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Украли даже унитаз: в Ирпене супруги арендовали квартиру и вынесли все имущество (фото)

Фото из открытых источников

Полиция ищет злоумышленников.

В Ирпене на Киевщине супруги арендовали квартиру и украли оттуда всю мебель и технику. Муж с женой демонтировали кухню, шкафы, унитаз, плинтус и даже счетчики.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Правоохранители ищут злоумышленников, по факту кражи в полиции открыли уголовное производство.

"Вопящий случай мародерства в Ирпене. Семья вычистила квартиру и даже демонтировала унитаз. Женщина с мужем арендовали квартиру в Ирпене и решили во время войны подзаработать. Они не просто демонтировали все встроенные шкафы, технику и кухню, а сняли туалет, раковину, двери, плинтус и даже счетчики и перевезли к себе в село", — говорится в сообщении.

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Напомним, в Киеве 34-летняя женщина убила 39-летнего мужчину, расчленила его, отвезла остатки в лесополосу и пыталась уничтожить их на костре. Суд объявил ей приговор.

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