Украли даже унитаз: в Ирпене супруги арендовали квартиру и вынесли все имущество (фото)

Полиция ищет злоумышленников.
В Ирпене на Киевщине супруги арендовали квартиру и украли оттуда всю мебель и технику. Муж с женой демонтировали кухню, шкафы, унитаз, плинтус и даже счетчики.
Об этом сообщает "Обозреватель".
Правоохранители ищут злоумышленников, по факту кражи в полиции открыли уголовное производство.
"Вопящий случай мародерства в Ирпене. Семья вычистила квартиру и даже демонтировала унитаз. Женщина с мужем арендовали квартиру в Ирпене и решили во время войны подзаработать. Они не просто демонтировали все встроенные шкафы, технику и кухню, а сняли туалет, раковину, двери, плинтус и даже счетчики и перевезли к себе в село", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве 34-летняя женщина убила 39-летнего мужчину, расчленила его, отвезла остатки в лесополосу и пыталась уничтожить их на костре. Суд объявил ей приговор.
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